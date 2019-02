Los Filis llegan a un acuerdo con Harper por 330 millones y 13 temporadas

El contrato que firme Harper, de 26 años, le permitirá tener un salario promedio de 25,4 millones de dólares y no tiene ninguna cláusula que le de la opción de convertirse de nuevo en agente libre antes que complete las 13 temporadas acordadas.



Harper no gana los 30 millones de dólares del tercera base dominicano Manny Machado, quien firmó por 10 años y 300 millones con los Padres de San Diego, ni tampoco los 32,5 del cubano puertorriqueño Nolan Arenado, que logró una extensión de ocho temporada y 260 millones de dólares con los Rockies de Colorado.



Pero tiene 330 millones garantizados por el resto de su carrera profesional y supera a los 325 que en el 2016 firmó en jardinero de origen puertorriqueño Giancarlo Stanton con los Marlins de Miami también por 13 temporadas y que era el mayor hasta ahora.



Harper, seis veces All-Star y uno de los agentes libres más prominentes en los últimos años, también interesó a los Dodgers de Los Ángeles, y a los Gigantes de San Francisco, al igual que su exequipo de los Nacionales de Washington, que le habían ofrecido un contrato por 10 años y 300 millones de dólares, pero rechazó.



Su decisión de irse con los Filis termina con meses de especulación sobre con qué equipo firmaría después de que rechazase precisamente la primera oferta que le hicieron los Nacionales.



El equipo de Washington eligió a Harper con la primera selección general en el sorteo universitario del 2010, solo un año después de haber aparecido en la portada de Sports Illustrated a los 16 años de edad, descrito como "El elegido del béisbol".



Harper se saltó sus últimos dos años de escuela secundaria, logrando que su Certificado de Educación Básica le permitiese ser elegible para el sorteo universitario del 2010.



Tras asistir al College of Southern Nevada, se convirtió en el primer jugador junior que fue elegido como número uno en el sorteo universitario.



Después de firmar un contrato de cinco años y 9,9 millones de dólares con los Nacionales antes de la fecha límite de agosto, Harper hizo su debut profesional en el equipo de ligas menores en la Arizona Fall League más tarde ese año, jugando nueve partidos con los Scottsdale Scorpions, quienes ganaron el título.



Harper jugó 109 partidos entre Class A Hagerstown y Double-A Harrisburg en 2011, luego regresó a Arizona para una segunda temporada de AFL.



Comenzó el 2012 en Triple-A Syracuse, donde jugó 21 partidos antes de debutar en las Grandes Ligas en abril de 2012 a la edad de 19 años.



El receptor se convirtió en un jardinero que cumplió con las expectativas de inmediato, obteniendo la recompensa de ser llamado al Juego de Estrellas y quedarse con el Premio de Novato del Año del Viejo Circuito en su primera temporada con los Nacionales.



Harper fue también el jugador más joven en una posición en el Partido de las Estrellas.



En la temporada 2013, Harper ganó su primera asignación de partida en un Juego de Estrellas.



Además participó en el Home Run Derby por primera vez, avanzando a las finales antes de caer ante el cubano Yoenis Céspedes. Se perdió más de 100 juegos combinados en 2013-14 debido a lesiones, pero la temporada 2015 volvió a recuperar todo su potencial de estrella.



Harper bateó para .330 con un total de 42 cuadrangulares en la Liga Nacional, también marcó lideró el Viejo Circuito con un porcentaje en base de .460, .649 slugging, 1.109 OPS y 198 OPS +, ganando el Premio al Jugador Más Valioso (MVP) por unanimidad.



Desde 2015, Harper ha sido el más votado cada año por los aficionados para el Partido de las Estrellas.



No ha igualado los números estelares que consiguió durante su temporada de MVP, con un promedio de 29 cuadrangulares, 91 carreras impulsadas y una línea de bateo de .267 / .391 / .505 durante las últimas tres temporadas.



A pesar de haber bateado 23 jonrones en la primera mitad de 2018, los otros números de Harper (.214 / .365 / .468) se redujeron, lo que llevó a algunos a preguntarse si la presión de jugar por un enorme contrato estaba afectando su rendimiento.



Una segunda mitad sólida (.300 / .434 / .538, 11 jonrones en 65 partidos) ayudó a aliviar esas preocupaciones y lo envió a la temporada baja como uno de los dos mejores agentes libres, junto con Machado.



Tal vez el momento brillante de la temporada de Harper, y posiblemente su carrera hasta ahora, llegó el pasado verano cuando ganó el Home Run Derby en el Nationals Park durante la semana del Juego de Estrellas, haciendo un show para sus fanáticos locales.



En 927 juegos en sus siete años de carrera, Harper tiene una línea de bateo de .279 / .388 / .512 con 184 jonrones y 521 carreras impulsadas.



"Lo que ha conseguido Harper a su edad no deja ninguna duda que es un seguro miembro del Salón de la Fama", defendió su agente, el poderoso Scott Boras, antes que le consiguiese el mayor contrato de todos los tiempos en el béisbol de las Grandes Ligas