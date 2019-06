David 'Big Papi' Ortiz será trasladado a Boston tras ser herido de un disparo

EFE





El exjugador dominicano de béisbol de las Grandes Ligas David 'Big Papi' Ortiz será trasladado a la ciudad estadounidense de Boston en las próximas horas, tras superar la intervención quirúrgica que se le practicó el domingo luego de ser herido de un disparo en un centro de diversión de Santo Domingo.



"El avión ambulancia está listo para que el paciente (Ortiz) pueda viajar en las próximas horas a Boston", expresó en rueda de prensa el doctor Abel González hijo, uno de los cirujanos que practicó la operación a Ortiz para reparar los daños que sufrió su hígado y los intestinos grueso y delgado.



El facultativo aseguró que la operación fue "exitosa" y que consistió, principalmente, en una laparatomía que incluyó la resección del colón y de los intestinos, así como la extirpación de la vesícula, esto para reparar las lesiones sufridas por el hígado, que resultó atravesado por el proyectil.



"Abrimos el abdomen, evacuamos la sangre, identificados las lesiones y las reparamos y el abdomen se cerró", dijo González, quien aseguró que luego de su recuperación, Ortiz podrá retomar su vida "tal y como la tenía antes del suceso".



A su juicio, el extoletero de los Medias Rojas de Boston, conocido como 'el Big Papi', no está supuesto a sufrir de secuelas tras su completa recuperación; "tal vez le duelan las heridas cuando vaya a llover", pero no debe tener ninguna secuela de gravedad, expuso el médico.



"Cuando él despertó (de la cirugía) lo primero que hizo fue preguntar por su familia y su esposa", afirmó González.



Mientras, el padre del exjugador Leo Ortiz dijo que el traslado a Boston de su hijo no se debe a falta alguna de servicio en el centro de salud privado donde está ingresado, sino a que su esposa y otra parte de su familia vive en esa ciudad y allí será asistido por los médicos de los Medias Rojas en cuanto a su recuperación.



Agregó que la familia se sentía "satisfecha" del servicio brindado por la clínica donde fue intervenido quirúrgicamente.



Ortiz fue herido de bala cuando se encontraba en un centro de diversión en el municipio Santo Domingo Este junto al comunicador Jhoel López, quien también resultó herido y está estable y fuera de peligro.



A través de un comunicado, la Policía Nacional explicó que los atacantes llegaron al lugar en una motocicleta, que ahora está en poder de la institución.



Uno de ellos disparó, impactando a Ortiz y a López, tras lo cual intentaron escapar en la motocicleta, pero cayeron al pavimento.



Uno de los involucrados logró huir a pie, mientras que el otro fue detenido por la multitud que lo golpeó y entregó a las autoridades.



"Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional trabajan de manera conjunta para esclarecer el caso en el más breve tiempo posible y establecer responsabilidades", agregó el comunicado.