El cubano Lázaro Blanco promete espectáculo y trabajo en el béisbol panameño

"Llego motivado por la oportunidad que me han dado en Chiriquí en el torneo de béisbol panameño. Vengo con la mayor intención de ayudar al equipo, como siempre lo he hecho, solo puedo asegurar que esperen lo mejor de mí en esta temporada", señaló el lanzador a su llegada a la terminal área de Tocumen, en la capital panameña.



Blanco indicó que desconoce la pelota panameña, pero que viene con referencias de otros cubanos que han jugado en el país.



"No conozco mucho. Primera vez que vengo, pero voy a ver cómo es el béisbol acá, siempre me ha gustado conocer varias ligas del mundo. Vengo con referencia de dos compañeros míos, que ya jugaron acá, de hecho ellos regresan a jugar en esta temporada", expresó el tirador número uno de la selección de Cuba.



Para este viernes está prevista la firma de otros contratos por los peloteros cubanos Freddy Asiel Álvarez y Yosvany Alarcón con la provincia de Herrera, también de Panamá, según informó la Federación Cubana de Béisbol (FCB).



Blanco ya ha tenido experiencia en la liga independiente de Canadá, donde jugó dos temporadas.



Sobre cuántos triunfos promete con Chiriquí, Blanco se abstuvo de responder aunque sí prometió "trabajo" y que "esperen de Lázaro Blanco un gran espectáculo en la liga panameña".



"Darlo todo en cada salida es lo fundamental, no me gusta hablar antes que empiece la temporada, de algo que sí pueden estar seguros es que en cada partido salgo a trabajar y lo doy todo", apuntó.



Blanco, quien puede ser el primer abridor del equipo campeón defensor de la pelota panameña, se vio entusiasmado de hacer batería con el exgrandes ligas Carlos 'Calicho' Ruiz, quien es el receptor titular del elenco.



"Sería una gran experiencia para mí, ya que él (Carlos Ruiz) jugó al más alto nivel. Tomaré toda esa experiencia para llevarla conmigo y dar buenos resultados en el torneo", añadió.



El cubano, quien fue el mejor lanzador en la pasada Serie del Caribe 2019 que se realizó en la capital panameña, manifestó que es la segunda vez que llega a Panamá, luego de estar con los Leñadores de las Tunas, en el torneo antes mencionado.



"Antes de venir a la Serie del Caribe se habían contactado conmigo, también tenía ofertas en México, pero no se concretaron y aquí en Panamá me dieron la oportunidad y vengo a dar un gran espectáculo para que el béisbol cubano siga en el área del Caribe", señaló.



Físicamente Blanco afirmó que está en óptimas condiciones, debido a que siguió entrenando al terminar la Serie del Caribe y tuvo un buen descanso antes de jugar la segunda fase del béisbol cubano.



"Yo siempre me preparo muy bien para que en mi carrera deportiva no haya contratiempos", expresó el lanzador.



El cubano en la Serie del Caribe 2019 no permitió carreras en 12 entradas, propinó ocho ponches y concedió igual cifra de imparables.



En total, ha disputado tres Series del Caribe, con 4 victorias y 1 derrota y un promedio de carreras limpias de 1.22.



Sobre su labor en el "roster" del Chiriquí, Blanco se siente cómodo como abridor, pero adelantó que también puede trabajar de relevo largo.



"Mi labor dependerá de cómo me necesite el equipo", señaló.



Después de cumplir con su labor en el béisbol panameño, Blanco se alistará para integrar el equipo de Cuba en los próximos Juegos Panamericanos de Lima (Perú), y también de cara al torneo Premier 12 de fin de año, que otorgará boletos para los Olímpicos de Tokio 2020.