Arranca la liga de softball en el Centro Penitenciario La Joya

Guadalupe León B.

gleon@laestrella.com.pa



Este martes inició la liga de softball en el Centro Penitenciario La Joya, en la que participarán un total de 200 privados de libertad, distribuidos en 14 equipos que representan todos los pabellones del penal.

Los privados de libertad jugarán por un mes y se disputarán los partidos de cinco episodios cada uno, para sacar el equipo campeón de la liga.

Gladis Domínguez, jefa del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), explicó que la competición forma parte de la política de “cero ocio” en los centros carcelarios del país. De esta forma se busca mantener a la población en actividades deportivas, sociales y culturales.

Los primeros cotejos fueron: Pabellón 9 vs Guantánamo, Guantánamo 2 vs Pabellón 2, Pabellón 5 vs Pabellón 4, Pabellón 15 vs Pabellón 7, Pabellón 3 vs Pabellón 10 y Pabellón 8 vs Pabellón 1.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario, esta liga se realiza desde hace más de cinco años, aprovechando la temporada seca. Su objetivo es contribuir a la rehabilitación de la personas privadas de libertad a través del deporte.