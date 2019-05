Aficionado que atrapó la bola de las 2.000 impulsadas de Pujols la regresará

Pujols se convirtió en el tercer jugador en la historia de las Grandes Ligas de béisbol en impulsar al menos 2.000 carreras de por vida.



El dominicano se unió a Alex Rodriguez (2.086) y a Hank Aaron (2.297) con un jonrón en la victoria de los Angelinos de Los Ángeles sobre los Tigres de Detroit el jueves en el "Comerica Park".



Inicialmente, el aficionado, Ely Hydes, dijo el jueves que había decidido quedarse con la bola, pero después cambió de opinión y declaró al The Detroit News el viernes por la noche que entregaría la bola, la primera que atrapa en un juego de Grandes Ligas, a Pujols o al Salón de la Fama del Béisbol Nacional.



"Dormí sobre ella", dijo Hydes al The Detroit News, y agregó que "Todo lo que siempre quise fue dormir sobre ella".



Indicó que "dormí y desperté y creo que (Pujols) es de clase. No es mi jugador, no es mi chico, no merezco la bola".



Hydes le dijo al periódico que no quiere dinero por la pelota, y que tomó su decisión inicial debido a la presión del personal de los Tigres para entregarla.



Los Tigres cuestionaron eso, diciendo que el personal "se condujo de manera profesional", según el The Detroit News.



Pujols le había dicho a los reporteros el jueves que no estaba molesto porque el fanático se quedara con la bola, y dijo el viernes que Hydes podría quedársela.