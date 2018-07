Santos considera que Odebrecht puede seguir operando en Colombia

EFE

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, considera que la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en una trama de corrupción en el país, puede seguir trabajando en Colombia siempre y cuando haya saneado sus problemas con la justicia.



Así lo expresó Santos, que dejará el poder el próximo 7 de agosto, en una entrevista con Caracol Radio en donde además aseguró que no es un mensaje de permisividad con la corrupción.



Al ser preguntado sobre si Odebrecht debería seguir en Colombia, Santos dijo: "Pues yo creo que sí. Eso es lo que sucede en todas partes del mundo; en Estados Unidos si alguna empresa tiene un problema con la justicia paga las multas, las personas que cometieron los errores se van para la cárcel o pagan las multas que haya que pagar pero a la larga las empresas continúan cumpliendo con su objetivo, con su razón de ser".



Añadió que "eso sucedió inclusive en Brasil con Odebrecht, (y) en Estados Unidos".



"Si Odebrecht ya reconoce sus errores, paga las multas, los responsables se someten a la justicia, son sancionados, no veo por qué la empresa, sea Odebrecht o sea cualquier otra empresa, la vayan a castigar de por vida", afirmó.



Consideró que sus opiniones no son un mensaje de permisividad con la corrupción porque "los están sancionando, los están castigando, los están multando y las multas son altísimas".



A renglón seguido acotó que "eso es lo que la justicia le impone una empresa, pero de ahí a prohibir para siempre que haga algún tipo de negocio en el país, o que no tenga actividades en el país me parece que no tiene lógica y eso no pasa en ninguna parte del mundo".



Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría pagado coimas por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.



Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 27,7 millones de dólares).



La justicia colombiana ha enviado a la cárcel a empresarios, políticos, funcionarios públicos y otras personalidades del país por haber aceptado sobornos de Odebrecht que buscó favorecimiento de contratos para realizar obras de infraestructura.



Ese escándalo tiene hoy en la cárcel Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos en la campaña presidencial de 2014 porque, según la Fiscalía colombiana "solicitó cerca de 450.000 dólares a Odebrecht a través del Fondo Financiero, porque tenía saldos en rojo en la financiación de la campaña presidencial de 2010" en la cual también había trabajado.